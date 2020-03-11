台灣有來自大陸、越南、印尼等總數近56萬個新住民，內政部移民署最新調查發現，最愛創業的新住民來自大陸；新住民女性就業參與率比台灣女性高；另外，一般人可能誤解新住民生育率較高，但平均新住民生育人數只有1.3人。
新住民生活需調求調查計畫主持人、中研院研究員楊文山說，調查主要發現，早期研究發現，新住民來台希望提升家庭經濟狀態，這次調查1萬8260份有效樣本中，新住民勞動力參與率達70.92％，失業率為1.22％。與一般民眾勞動力參與率近五年均值58.54％~58.99％相較，高於一般民眾，而新住民勞動力人口失業率問題相對輕微。 其中新住民女性較台灣女性就業參與率較台灣女性高。
在創業意願部分，調查也發現大陸來的新住民意願較高，年齡介於15到34歲，教育程度在專科及大專以上。
楊文山並說，一般人可能認為新住民有較高的生育率，但其實沒有，反而是生育後重新投入勞動力市場。新住民這次調查，婚姻有生育子女者占76.3％，以子女2人(36.9％)居多，平均全體新住民生育人數為1.3人，比起2018年內政部統計的1.06人沒有多出太多。
(中時 )
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