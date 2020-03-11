築夢者舞團表演街舞，舞藝精湛。（廖素慧攝）

霹靂小組表演攻堅垂降術。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、國際獅子會300-D1區總監張秀華議員號召大家一起反毒。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

法務部法醫研究所發現毒癮致死者混合使用7至9種毒品，新興毒品讓青年學子防不勝防，嘉義市政府、嘉義市警察局、國際獅子會、嘉鳳獅子會舉辦「反毒街舞大賽」將於28日上午10時在中正公園登場，市長黃敏惠號召大家跳舞不要毒。

此次大賽邀請屢獲世界街舞大賽冠軍的《築夢者》舞團擔任評審，奪得2019Hug N Rap全國饒舌創作大賽冠軍的水樂男孩SQuiDJ江建賢與Gucci GG FLEX雙人組擔任主持人，11日記者會中，水樂男孩FLEX雙人組演出嘻哈歌曲，6名霹靂警員表演空降、逮捕歹徒的精實戰技，築夢者舞團大跳街舞，全場喝采尖叫。

黃敏惠說，《築夢者》舞團是嘉義之光，嘉義市是街舞首都，反毒反病毒，整個城市都是舞台，大家一起來跳舞，反毒街舞大賽是反毒行動，就像防病毒必須大家一起努力。

國際獅子會300-D1區總監張秀華議員說，感謝黃市長及市府團隊協助舉辦街舞大賽，愛好舞蹈的人不會去吸毒，多辦運動賽事，讓青少年遠離毒品，歡迎街舞同好踴躍報名參加，詳情可詳閱臉書「嘉義玩的豐wonderful」。

築夢者團長哈利說，他一直謹記父親的教誨，不菸不酒不吸毒，以翻轉街舞的負面刻板印象，全團成員都禁菸拒毒，築夢者拿到比賽冠軍，就能以身作則，繼續推廣街舞的正能量。

市府表示，法醫研究所發現毒癮致死者身上有7到9種毒品，其中以K他命的比例最高，而據食藥署統計，新興毒品以「合成卡西酮類」占最大宗，衍生多種高毒性毒品，2012至2017造成110人死亡。

(中時 )