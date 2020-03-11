1～2月稅收 穩定成長8.2％ 16:382020/03/11 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今（11）日公布2月稅收統計，累計1至2月實徵淨額為2,320億元，較去年同期增加176億元、年增率為8.2％。而2月實徵淨額為770億元，年增28.3％。 累計1至2月實徵淨額占累計分配預算數106.6％，占全年預算數9.6％。 (工商 ) #實徵淨額 #稅收 #預算數 #年增率 #穩定成長 也許您會感興趣 推薦閱讀 崇越電 年增率仍有二位數 04:102020/03/09 證券．權證 「殯葬天王」龍巖2月營收年增12％ 達2億2746萬元 09:222020/03/09 財經 上奇自結今年2月集團合併營收3.19億 年增率7％ 14:302020/03/09 財經 2月出口好表現 年增24.9％ 16:222020/03/09 財經 華銀財務操作告捷 資本利得貢獻總獲利比重近2成 16:532020/03/09 財經 前2月出口年增6.4％ 疫情促陸港進口走弱 17:292020/03/09 財經 受惠抗思覺失調首仿藥 法德藥前2月營收年增404％ 17:382020/03/10 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 即時 海上2大「毒窟」！老謝曝郵輪3年完了 - 即時 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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