財政部今（11）日公布2月稅收統計，累計1至2月實徵淨額為2,320億元，較去年同期增加176億元、年增率為8.2％。而2月實徵淨額為770億元，年增28.3％。

累計1至2月實徵淨額占累計分配預算數106.6％，占全年預算數9.6％。

(工商 )