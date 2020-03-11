伴隨出貨回穩，惠光（6508）2月營收2.14億元，月增33.29％，年成長29.67％；前2月營收3.74億元，年增5.33％。東鹼（1708）2月營收3.44億元，月減1.64％，年成長20.67％；前2月營收6.93億元，年增加30.34％。

惠光農科營收占比約63％、地工膜等環科營收比約37％。植物保護劑產品以兩岸為主，並銷售東南亞及南美；地工膜部分則集中外銷至澳洲、大陸、越南、南非等市場。

東鹼硫酸鉀年產量達15萬噸，營收佔比約45％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比重約35％，純鹼貿易則為20％。近期因中國復工延後，國際市場上供給減少，推高鉀肥國際市場價格。

此外，東鹼轉投資持股4成東典光電（6588）去年EPS2.41元，將由興櫃轉上櫃，承銷發行股數為3425張，發行價暫訂每股85元，增添東鹼投資、釋股利多題材。

(工商 )