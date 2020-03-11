新冠肺炎疫情延燒至全球，美國確診病例也突破了1000人，其中31死亡，而華盛頓州是疫情最嚴重的地區，當地柯克蘭生命照護中心（Life CareCenter of Kirkland）爆發群聚感染，其中有19人因新冠肺炎而死亡。近來一名女子控訴，她的母親過世後，照護中心竟還打電話向她表示，「你的母親體溫正常，所有狀況都很好。」

一名女子赫里克(Pat Herrick)表示，她的母親81歲，居住在柯克蘭生命照護中心。4日晚間，赫里克致電到照護中心想了解母親情況，護士告訴她，情況都很好，母親剛被抱上床睡覺；但5日凌晨3時30分，照護中心就打電話通知她母親已經逝世，「我非常震驚，因為我感覺母親的健康情況良好。」

但7個小時後，照護中心再度來電，並向赫里克表示「不用擔心，你媽媽的體溫很正常」，讓她相當傻眼，並反嗆「那真是太好了，可是我媽凌晨3時30分過世了」。

自醫院爆發群聚感染的消息傳出後，赫里克一直希望院方能盡快安排媽媽進行新冠病毒檢測，且她還得知媽媽的一名室友不斷咳嗽且過世，「對許多家屬來說，院方的病毒檢測仍然是一個大問題，我媽的室友幾乎都死光了。」目前該照護中心已傳出26名死亡案例，其中有19人是確診個案，另外7人死因尚無法確定，赫里克仍在等待當局給她一個交代。

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(中時電子報)