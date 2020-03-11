日本東京股市今天走勢仍震盪，在市場投資人了結獲利下，日經指數終場重挫400多點。與此同時，市場正緊張不安地關注武漢肺炎疫情相關消息。

日本股市9日收盤重挫5%，10日止跌回升，終場以紅盤作收。由於投資人獲利了結，日股今天開低走低。

日經225指數重挫451.06點或2.27%，收19416.06點，創14.5個月以來新低。東證股價指數（Topix）下跌21.56點或1.53%，收1385.12點，來到2016年11月以來低點。

大和證券（Daiwa Securities）首席技術分析師木野內榮治（Eiji Kinouchi）說：「日本股市昨天上漲，引發投資人獲利了結出場。」

木野內榮治告訴法新社，投資人逢低買進，而後獲利了結，「這就像是一個迴圈」。另外，由於投資人密切關注2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）相關消息，「預料市場目前仍非常不穩定」。

(中央社)