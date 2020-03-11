立法院今日召開教育文化委員會，立委在質詢時提到，有關我國選手選手出國比賽和國訓中心防疫如何準備，體育署長高俊雄回應，如東京奧運未延期，體育署將規畫選手出國比賽的飲食，並邀請具備防疫專業醫師隨團出賽。

民進黨立委黃國書提到，本次東京奧運資格賽，不少比賽在疫區舉行，其中包含女子沙灘排球在廈門和晉江舉辦，女子划船比賽則在南韓忠州，個人擊劍個人在南韓首爾舉辦，以上國家地區都屬國際旅遊疫情第三級疫區，另外體操等9個項目在日本東京、新加坡等第二級疫區，如此我國選手是否要出賽？

高俊雄則回應，我國選手有取得奧運資格賽者，優先考慮。沒拿到資格就暫時不要參加。體育署也配合比賽採取相關防疫措施，像是賽前認為比賽地點如有風險，機場將採取直飛。體育署之後也將會同疾管署討論，端看是否能邀請具備防疫專業的醫師，隨團到東京。

民進黨立委張廖萬堅表示，中小學因應疫情停課，國訓中心是否也有防疫措施。對此高俊雄則說，今年2月開始，國家代表隊如果要出國參賽，體育署已啟動防疫作業，國訓中心採高標準防疫。

高俊雄也提到，國訓中心有些教練來自國外，國訓中心調查內部人員旅遊史，有影響的包括桌球教練來自大陸，以及田徑和標槍教練來自可能疫區。

(旺報 )