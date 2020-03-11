新冠肺炎疫情嚴重干擾全球金融市場及經濟表現，美股近期也暴漲暴跌，摩根大通指出，根據以往經驗，遇到這樣的大幅度拋售，代表著未來一年內經濟衰退可能性達到6~7成。

CNBC報導，由於油價暴跌、疫情干擾，美國股市近來劇烈震盪，美股最長牛市恐將告終。道瓊指數周一崩跌2千點，創下金融危機以來最糟表現，摩根大通分析師Dubravko Lakos-Bujas指出，根據歷史經驗，當市場出現如此大規模的拋售，意味著未來一年內經濟衰退可能性達到65%~75%，並直言「拋售的速度和強度都已動搖投資人的信心」。

不過，他認為，假設美國政府推出強而有力的刺激政策，以及未來幾周新冠肺炎疫情觸頂，「政策的支撐力最終應該會超越疫情。」並重申今年底標普500目標價為3400點。

除了上周意外降息外，市場普遍預期美國聯準會（Fed）將於下周會議上降低利率，摩根大通認為可能會降息至零。

(中時電子報)