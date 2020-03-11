由於大型風機製作技術日益成熟，商業化機型之單機容量提升，本次「雲林縣四湖鄉、口湖鄉設置風力發電廠變更計畫」單機容量變更為2000~4200KW ，總裝置容量變更為4萬6000~9萬6600KW，更將原線路長度5.8公里縮短為5公里，本變更案經環委審議後通過。

開發單位可威公司表示，輸電線路經四湖鄉鹽水堀聚落北側線路長度約5.8公里，經現場多次勘查，四湖鄉廣溝厝聚落外圍無東西向既有道路可做線路埋設， 因此選擇廣溝社區發展協會之南側圍牆邊既有道路作為線路埋設路徑，變更後線路長度由5.8公里縮短至5公里，仍以既有道路採地下化埋設為主，輸送電壓等級維持為22.8KV。

開發單位指出，此項短暫性工程常見於一般道路埋設輸電線路、電信管路、自來水管線或瓦斯管線，本計畫小面積淺開挖方式，無需以鋼板樁作為管溝支撐，因此無衝擊式噪音產生，經廣溝厝聚落之線路長度約為400公尺，以每日推進長度約70公尺推算，所需工作期程約為7個工作天， 且管溝挖掘工程採當日即挖即埋方式進行，對於住戶之影響屬短暫至乃輕微程度。

噪音部分，本次變更單機容量，以最高容量4200KW重新進行全頻及低頻噪音模擬，仍屬於無影響或可忽略影響程度，因此本次變更並未對影響範圍內之生活、自然、社會環境或保護對象有加重影響之虞 ，本次變更前後之風機運轉噪音增量，仍為無影響或可忽略影響程度，且低頻噪音符合各時段之低頻噪音管制標準。

本變更案經環評委員決議通過。

(中時 )