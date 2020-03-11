新冠肺炎疫升溫，北市竟有位廈門返台的男子不配合居家檢疫，還趴趴走到高雄的機場航空站，準備搭機離台，所幸北市府通報警政署後及時攔截，將其帶回居家檢疫，並開出100萬罰單，成為北市首起因違反居家檢疫開罰的個案。

台北市副市長黃珊珊今天下午主持新型冠狀病毒疫情小組第19次應變會議，會後她表示，今天開出第一張違法居家檢疫規定的100萬元罰單，違規男子是3月9日從廈門入台，依規定須從9日到23日進行居家檢疫，24日才解除檢疫。

然而，該男子從松山機場入境後，不配合填寫資料，現場機場檢疫官馬上協助他入住相關防疫旅館，但民政跟警政人員到旅館時，卻發現該男沒有入住，立即通報警政署，才查到男子人在高雄的航空站，準備要搭班機出境，因違反規定事證明確，因此開出100萬元罰單。

黃珊珊表示，目前台北市居家檢疫人數1387人，無症狀者1375人，有8人就醫，4人有輕微症狀；居家隔離人數則有63人，已解除列管336人，目前狀況皆正常，沒有失聯者。

(中時 )