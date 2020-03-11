工業電腦大廠研華(2395)今舉行法說會，董事長劉克振今天明確表示，研華在中國製造相當順利，和其他的DMS製造不同，研華採取少量多樣以及和產業對接的方式生產，效益非常大；研華在中國製造會愈來愈重要，產能從大陸移出的機會是「零」。研華不但不移動在中國的產能，還會持續強化在大陸投資。

至於今年的資本支出，劉克振表示，未來二到三個月研華的林口第三期工程動工，將啟動約十餘億元新台幣的資本支出，主要針對物聯網新型事業集結和共創國際場域。

據了解林口第三期工程係為研華智能服務事業群（Service-IoT Group，SIoT）的營運總部，2020年是研華SRP（Solution Ready Package）軟硬整合服務由「平台建置階段」，邁入「應用集成階段」的關鍵年（SRP 2.0）。

劉克振指出，由於新冠疫情影響大，研華前2月的EPS比去年同期掉約2成，大陸出貨出不去，但估3月會回來，4月問題就不大了。目前大陸疫情過了高峰，江蘇已經零疫情，復工順利。4月大陸會好很多，但歐美則難估。因疫情影響，研華對美國大客戶有出貨遞延，但客戶理解沒有砍單現象。第一季的接單比預期好，展望未來並不悲觀。

劉克振也進一步指出，研華已經啟動對遠距醫療的投資，請三到四組的醫療和安養院所在下半年實驗，初期以捐贈的方式。研華希望能加值遠距產業的產值。研華進入應用和軟體平台，這是和其他工業電腦業者最不相同的，未來十年所有的產業都會進入數位轉型。研華在傳統的硬體併購目前沒有看到機會，但在軟體共創應用的部分，會積極的進行尋找併購對象。

今年元月研華就宣布透過全資子公司研華投資，取得資策會持有資拓宏宇約20%股權，研華攜手中華電（2412）藉由入股三方策略結盟為共創夥伴，共同開發、推展及銷售物聯網應用解決方案，布局數位金融及智慧醫療、智慧城市物聯網商機。研華擔任策略股東角色。

(時報資訊)