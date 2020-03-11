南韓新冠肺炎新增確診病例在連續11天減少後出現大幅反彈，使國內疫情正逐漸受控的期望落空，以及投資人對亞洲市場能否受惠於美國應對新冠肺炎疫情的振興經濟方案感到懷疑，且受到美股期貨大跌3%影響，周三南韓股市午後加速下挫，終場KOSPI指數收跌2.78%，為1,908.27點，創下2016年2月17日來新低。外資今日賣超韓股6962億韓元。重量級指標股三星電子與SK海力士均跌逾4%。韓元持平，收在1,193.0兌一美元。

(時報資訊)