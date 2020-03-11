《韓股》國內疫情回溫、美股期貨重挫，韓股收跌2.78％ 16:142020/03/11 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓新冠肺炎新增確診病例在連續11天減少後出現大幅反彈，使國內疫情正逐漸受控的期望落空，以及投資人對亞洲市場能否受惠於美國應對新冠肺炎疫情的振興經濟方案感到懷疑，且受到美股期貨大跌3%影響，周三南韓股市午後加速下挫，終場KOSPI指數收跌2.78%，為1,908.27點，創下2016年2月17日來新低。外資今日賣超韓股6962億韓元。重量級指標股三星電子與SK海力士均跌逾4%。韓元持平，收在1,193.0兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #美股期貨 #收跌 #疫情 #一美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京引導輿論 抗疫獲階段性成功 04:092020/03/08 焦點新聞 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 中藥製劑大廠 原料存貨3個月 04:102020/03/10 生活新聞 《韓股》政府限制賣空，韓股跌幅收斂 12:332020/03/10 財經 《韓股》政府防堵空方狙擊，韓股反彈漲0.42％ 15:572020/03/10 財經 寒假結束 青海、西藏陸續開學 04:092020/03/11 焦點新聞 疫情爆發後 習近平首次視察武漢 04:102020/03/11 財經要聞 疫情何時了？ 專家點出兩指標 04:102020/03/11 全球財經 支援政策加碼出台 陸股續發威 04:102020/03/11 投資理財 《韓股》懷疑美救經濟能否加惠亞洲，韓股跌1.46％ 12:162020/03/11 財經 財經熱門新聞 美股反彈僅死貓跳？ 分析師驚爆底部恐更深 - 財經 美股又崩了！網押台積電明天殺多少？ - 財經 不只美股！3大市場狂閃警訊 這群人崩潰美經濟就慘了 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 台股禁空令備好了！還記得2008下場？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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