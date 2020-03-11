台灣房屋統計台北市各行政區單價破百萬的億元豪宅交易量，其中大安區以48筆居冠，而信義區41筆居次，至於中山區在2018年以46筆居亞軍．但2019年交易量砍半，僅23筆。其中交易量最多的豪宅為敦南寓邸，以17筆成為2019的豪宅王！

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，大安區位屬市中心精華地段，尤其仁愛路、敦化南路、大安森林公園一帶，因有林蔭大道和綠地景觀等絕佳視野，一直都是高資產族的豪宅首選區，甚至稱仁愛路為「官道」，凸顯這區從早年就聚集許多政商名流。

不過因大安精華區素地有限，新豪宅供給逐漸減少，加上信義計畫區和大直新興豪宅紛紛推案，2014至2017年豪宅交易熱區移轉至中山區，而這兩年包括敦南寓邸，以及和平大苑等大安區指標豪宅交易持續發威，讓大安區從2018年，重回豪宅交易熱區寶座，2019年再度蟬聯冠軍。

而交易冠軍豪宅敦南寓邸2016年底完工，因位於大安區靜巷，鬧中取靜，頗受名人青睞，目前已揭露42筆，最高單價為2018年11月頂樓戶交易，單價154.5萬，而2019年的成交價大約落在130~140萬之間。

張旭嵐分析，不少鮭魚迴流的台商有置產規劃，不過受到新冠狀病毒疫情影響，全球股市和經濟出現震盪，國內觀光零售業也都受到衝擊，上下游產業鏈也可能受到波及，今年上半年的豪宅交易有可能會趨緩。

(時報資訊)