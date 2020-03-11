台灣大哥大特別針對有行動上網與光纖上網雙需求的用戶，從即日起，祭出「好速成双」與「好速加掛」專案。其中，用戶申辦「好速加掛」專案，每月只需多付不到800元，就可享有1Gbps光纖上網吃到飽服務；申辦「好速成双」方案，月付1,399元，不但享行動上網吃到飽，還有1Gbps光纖上網吃到飽及行動網內外通話優惠。台灣大這項業界超優的「好速系列專案」，讓您「魚與熊掌都可兼得」。

台灣大表示，防疫期間，民眾多半選擇待在家上網或追劇，一旦碰上網路卡卡，還沒看完超夯韓劇「浪漫醫生金師傅2」，內心小世界可能就已氣噗噗。

為此，台灣大推出「好速系列專案」，將可滿足您不論行動上網或光纖上網，都能輕鬆自在追劇，享受智慧生活。其中，「好速加掛專案」針對既有行動用戶，只需加購超優惠月租費，便可享光纖上網服務，以1,399元資費用戶為例，每月只要多付799元，就能加購1Gbps光纖上網服務；若對上網速率需求較低的用戶，月付最低349元，也可享60Mbps光纖上網吃到飽服務。

台灣大指出，針對新申辦、攜碼、續約用戶設計的「好速成双」專案，月付999元，即享行動上網吃到飽不限速、120Mbps光纖上網吃到飽，以及網內外通話優惠；若月付1399元，不但可行動上網吃到飽、另外再享1Gbps光纖上網吃到飽，以及行動網內外互打優惠，輕輕鬆鬆一站購足行動及光纖上網服務。

台灣大表示，民眾不論是申辦「好速加掛」或「好速成双」，只要使用120Mbps以上光纖上網吃到飽的用戶，將可再享總價值3,600元的加碼好禮，包括myVideo＋MyMusic影音前3個月免費，以及Google Nest Mini中文化智慧音箱和Yeelight智慧燈泡，透過Google Nest Mini中文化智慧音箱完美整合音樂與在地內容，讓您立即擁有智慧家庭生活。

(中時 )