一名曾任空姐的女子阿玲，與已婚陳姓建商交往，只發生一次性行為就懷孕，產下一子，遭正宮提告是小三，求償120萬元。不過，阿玲聲稱與陳男交往時不知對方已婚，陳男也坦承隱瞞已婚身分，一審法官認定阿玲不知情，僅判陳男要賠120萬；正宮上訴，要求阿玲連帶賠償，二審認阿玲受到欺騙而懷孕生子，是被害人，駁回上訴。

判決書指出，正宮指控，她與陳男於2010年結婚，阿玲竟在兩人婚姻仍存續中與陳男交往，並在2016年替陳男產下一子。正宮發現後，傳簡訊給阿玲告和她是陳男妻子，且阿玲是她的國中同校不同班同學，有加陳男臉書，3人間有共同朋友，按常理，阿玲應可從陳男臉書看到他已婚的端倪。

不過阿玲反駁，在刑事通姦調查中，她向檢察官表示不知陳男已婚身分，且陳男向檢察官坦承「我跟阿玲交往時，他不知道我有配偶，是我騙阿玲說我沒有配偶。」、「就那一次（105年3月23日發生性行為）」，因此阿玲獲得不起訴處分，僅陳男被判處2月有期徒刑。

台中高分院合議庭認為，綜合各項證據，阿玲受陳男欺騙而懷孕生子，為被害人，上述人主張阿玲應連帶賠償損失，自屬無據，予以駁回。

(中時電子報)