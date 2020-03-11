鋁合金大廠廷鑫興業（2358）2月合併營收為9,294萬元，較去年同期成長37.43％，也較上月成長22.26％；累計合併營收為1.69億元，年減率0.86％。

廷鑫表示，公司受惠於下游鋁擠型廠需求成長，以及皮件廠產能持續滿載，2月營收表現回升。除了鋁合金業務加溫、皮件積極擴產外，煉鋼用鋁脫氧劑積極開發海外新客戶、鋁合金扣件材料下半年可望量產的期待下，全年營運表現將逐步走高。

新冠肺炎疫情是許多產業面臨斷鏈衝擊，其中廷鑫下游鋁擠型廠受惠客戶轉單及大陸客戶訂單增加，對鋁合金棒需求提高，拉動廷鑫鋁合金業務成長，以目前的接單狀況來看，鋁合金棒需求增加的情況將可延續到第二季；此外，廷鑫去年將皮件生產重心移回台灣，以因應中美貿易戰的轉單效益，今年又因新冠肺炎疫情的原因，精品皮件客戶轉單至廷鑫情況又更為明顯，公司除加班生產外，也將盡快增設自動化設備提高產能，規劃中於台南廠設置一條生產線亦加速進行，預計第二季將可開始量產。

廷鑫各業務維持穩定成長，同時新客戶、新產品的布局也可望在今年開花結果，煉鋼用鋁脫氧劑有台塑越南河靜鋼廠的穩定需求，公司也積極開發海外新客戶，以期增加更多穩定收入來源；鋁合金扣件材料待客戶試產完成，預料下半年可開始逐步量產。近年公司為降低原物料價格波動風險，拓展鋁合金以外的業務，煉鋼用鋁脫氧劑、皮件代工、鋼材貿易等已逐一為公司帶來營收穩定成長的貢獻，今年保持業務成長，加上新產品加入量產，全年營運表現逐步走高可期。

(工商 )