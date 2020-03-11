日模池端玲名在台闖星途，曾演過電影《屍憶》、戲劇《美好年代》等，去年她11月生日當天，驚喜宣布結婚及懷孕，懷孕後隨即飛回日本養胎，據知已在2月中下旬已低調「卸貨」，喜獲麟兒、母子均安，因逢新冠肺炎肆虐全球，她產後並沒有在醫院住太久，選擇早早返家全心照顧寶寶。

據了解，因池端玲名和老公的家人都希望小朋友能夠低調，還沒打算公開新成員的照片，所以池端玲名的臉書、IG、推特都沒有曬出天倫照，最近一張更新的照片，是2月底上傳一張她在吃羊肉爐的照片，是她YouTube頻道的個人「吃播」，從頭到尾僅她一人入鏡。

今年2月初，池端玲名釋出一系列懷孕挺大肚的美照，由於她的外表及身心保持極佳狀態，儘管當時還沒生產，就讓許多母嬰用品的廣告廠商找上門，粗估已有3個廣告代言等著她產後復出，而今生產完她也希望能趕緊瘦身，想拚7月復工重返藝能圈。

升格新手媽媽的池端玲名，早已備好育兒用品，她受訪時曾分享：｢前陣子我去夏威夷休假時帶了一個全空的行李箱，結果回日本的時候裡面塞滿小朋友的衣服及商品。我覺得當媽媽是個真的神秘的事情，像我這麼愛買東西的人，結果現在看的全是寶寶的東西，把錢都在寶寶身上了，現在的心態就是寶寶幸福媽媽就會覺得非常幸福。」

(中時 )