檢調獲報，中華電信台北營運處工程師蔡政峰，涉嫌虛設「風力發電機組」等數件幽靈標案，與上下游包商合謀，以向上游收遠期匯票、對下游預付工程款的方式，詐取中華電信1000多萬元，涉嫌違反證交法、詐欺。

台北地檢署11日指揮調查局台北市調查處兵分2路搜索，約談蔡男3名涉嫌人，另傳喚2名證人到案。

檢調獲報，2015至2016年間，蔡政峰涉嫌與發包台電風力機設備採購案的上游廠商台灣風光公司合謀，佯以中華電信名義虛設多起幽靈標案，承攬台灣風光發包金額數千萬元工程後，再轉手發包給勵富、隆原等2家下游工程公司。

2家下游包商收取中華電信工程款後，沒實際施作工程，部分工程款還回流至最上游的台灣風光，已支付上千萬元工程款給下游承包商的中華電信，卻只從上游的台灣風光手中，拿到未到期的遠期匯票。而這些遠期匯款僅部分兌現，大部分屆期跳票，詐騙1000多萬元。

(中時 )