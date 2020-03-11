SEMI（國際半導體產業協會）11日公布最新「全球晶圓廠預測報告」，全球晶圓廠設備支出將從去年的低潮反彈，今年穩健回升後，可望在2021年大幅增長，創下投資額新記錄。其中，儘管新冠肺炎延燒，大陸今年設備支出仍年增5％左右，超過120億（美元，下同），2021年年增率將一舉升到22％，來到150億元。

今年將是緩步成長的一年，年增率約3％，來到578億元，主要受到上半年仍因去年下半年市場低迷陰影籠罩所影響，預估衰退達18％，但情勢將於下半年好轉，市場開始出現復甦跡象。

儘管新冠肺炎影響持續發酵，大陸今年的設備支出仍將較去年增長5％左右，超過120億元，2021年年增率將一舉升到22％，來到150億元；市場投資動力主要來自三星、SK海力士（SK Hynix）、中芯國際和長江存儲等大廠。

而在台積電和美光投資帶動下，台灣將成為今年最大設備支出市場，總額將近140億元，但2021年將下滑5％跌至第三名，支出逾130億元；今年南韓在三星和SK海力士投資助長下，成為第二大晶圓設備支出市場，增長31％，達到130億美元，而2021年將以26％大幅增長態勢，躍居第一，此外，今年是東南亞（以新加坡為主）強勢成長的一年，年增率33％，達到22億元，2021年預計將持續增長，成長來到26％。

從年增率來看，，歐洲／中東地區今年的設備支出成長最強勁，將大幅增長50％以上，來到37億元，在英特爾（Intel）、意法半導體（ST Microelectronics）和英飛凌（Infineon）投資加持下，2021年也將維持這個增長幅度。

在日本，投資主要由Kioxia／Western Digital、Sony和美光引領，今年晶圓廠設備支出幾乎無變化，增長僅2％，2021年將小幅躍升近4％。

然而，美洲市場呈退步趨勢，今年支出預計將比去年縮減，晶圓廠設備投資下跌24％至62億元，2021年將繼續下探，再降4％。

(旺報 )