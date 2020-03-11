違反新冠肺炎防疫措施出現首件移送法務部行政執行的裁罰案，連江縣衛生局將一位違反《傳染疫防制法》規定「趴趴走」被裁罰10萬元的中年陸籍配偶移送士林分署，經執行人員視訊約詢，發現這名陸配屬沒有財產的弱勢，而且坦承犯錯、保證不再犯，於是准予分期繳付。

行政執行署長林慶宗表示，自2月27日中央流行疫情指揮中心提升為一級開始起，統計到3月10日，各地衛生機關裁罰案件達177件，金額總共696萬8000元，其中還沒有移送行政執行就自行繳納的有27件，合計56萬元；只有連江縣衛生局移送一件陸配案強制執行。

行政執行署副署長陳盈錦表示，這件強制執行案的當事人是馬祖地區的陸配，在經由小三通自大陸返台後，沒有依規定居家檢疫，為了找工作離開檢疫處所，被裁罰10萬元，不過，因這名陸配沒有財產，是弱勢族群，在士林分署執行人員對這名陸配曉以大義，這名陸配也坦承錯誤，因此准她分期繳納。

此外，被依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》首例裁罰100萬元的林東京。陳盈錦表示，新竹縣衛生局裁罰的繳納期限是4月7日，執行署已指示新竹分署密切注意，如果逾期不繳，盡速移送強制執行。

至於假訊息部分，因《傳染疫防制法》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》都是刑事責任，因此移送檢察機關，並沒有移送行政執行。法務部長蔡清祥引用調查局的統計，目前假訊息共有688件情資，其中68件立案偵辦，移送檢察機關的有22件。

(中時 )