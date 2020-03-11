與會人員合影。(台北醫院提供╱吳亮賢新北傳真)

新冠肺炎疫情全球確診破10萬例，為幫助第一線醫護人員安心抗疫，佛教僧伽醫護基金會及台北巿艋舺龍山寺11日共同捐出2萬個N95口罩，給予14間醫院，其中衛福部台北醫院將可領取到約5800個，院長徐錦池代表受贈時表示，非常感謝佛教團體的善心義舉，挹注院方抗疫資源。

僧醫會董事長慧明法師指出，基金會成立22年，照顧及促進全球僧伽健康，並在公共衛生領域投入心力，此次特別邀請龍山寺一同抛磚引玉，採購2萬個N95口罩，用行動支持政府與醫護防疫。

僧醫會常務董事李懋華表示，由於現在N95口罩十分難買到，醫療院所又十分缺乏，因此僧醫會打遍國內大廠電話，希望能盡快訂到貨，優先捐贈給第一線防疫人員。

2萬個口罩將依院方人員比例，送至衛生福利部臺北、基隆、桃園、豐原、臺中、旗山醫院，以及和平醫院、三總松山分院、澄清醫院平等及中港院區、彰化秀傳、彰濱秀傳、苗栗為恭、聯新國際醫院，另也提供給好心肝基金會、僧伽醫療網眼科、牙科、耳鼻喉科、感染科等特約醫師。

台北醫院指出，台北醫院此次領取到的5800多個口罩，將可大幅舒緩訂貨上的困難，並優先給第一線檢疫人員及負壓隔離病房使用，院長徐錦池也特別感謝僧醫會與龍山寺，在防疫物資缺乏時，慷慨捐贈N95口罩，對院方幫助極大，「此時的大愛，讓防疫第一線的醫護人員能身心安和。」

(中時 )