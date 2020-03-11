中國人民銀行11日公布2月份金融數據，2月底廣義貨幣（M2）餘額人民幣（下同）203.08兆元，年增8.8％，增速分別較上月、去年同期增加0.4、0.8個百分點，並高於外界預期的8.5％。M1、M0餘額年增速分別為4.8％、10.9％。

新增貸款方面，2020年前2個月人民幣貸款增加4.24兆元，較去年同期多增加1,308億元，住戶部門、企業單位分別增加貸款2,209億元、3.99兆元。而單論2月份，人民幣貸款增加9,057億元，較去年同期多增加199億元。截至2月底，人民幣貸款餘額為157.36兆元，年增12.1％。

2020年前2個月外幣貸款則增加288億美元，增額較去年同期減少111億美元。截至2月底外幣貸款餘額8,157億美元，年減2.3％。

人行同日公布社會融資數據，初步統計，2月底社會融資規模存量為257.18兆元，年增10.7％，其中對實體經濟發放的人民幣貸款餘額達到同期存量的6成，規模為155.78兆元，年增12.1％

(工商 )