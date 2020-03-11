炎亞綸談昔日團體成員。（friDay影音提供）

炎亞綸、吳姍儒近日錄蔡康永、小S主持的《花花萬物2》，炎亞綸被追問與昔日飛輪海成員關係時，宛如耿直Boy上身，不打官腔回應，彼此不是玩在一起的人，私下也不是朋友關係，更不想在螢幕前假裝是朋友，一直去圓這個謊，「最大原因是彼此價值觀不同。」他坦言私下沒有與昔日隊員聯絡，認為朋友是要更進階一個層次，蔡康永追問有無到討厭程度，他坦然回應：「競爭激烈的時候。」

蔡康永談及當偶像要滿足許多人的幻想，直問炎亞綸幹嘛對粉絲那麼兇，並問當偶像後如何與粉絲保持距離，炎亞綸表示：「我出道已經17年，粉絲從小爭吵到大，大概知道我的底線跟分寸在哪裡。」若粉絲問到敏感問題，他會直說：「這跟你有什麼關係？」

蔡康永追問，若粉絲因此失望該怎麼辦？炎亞綸回：「我曾對粉絲說，若有一天，你因為這樣事情，你沒有辦法再追我，你可以離開。」炎亞綸曾因粉絲玩命追星而給予適當提醒，為了擔心粉絲安危，看到粉絲在轉彎處超車追星，下車提醒粉絲：「你們在幹嘛？你們在玩命嗎？」

(中時 )