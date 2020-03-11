《日股》憂經濟染疫，日股跌入熊市 16:312020/03/11 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在全球快速擴散，加深投資人對其經濟衝擊的擔憂，以及受美股期貨下挫影響，周三東證一部指數收跌1.53%，為1385.12點，創下逾3年新低，早盤一度上漲1.1%。東證指數已較去年12月創下的近期高點下跌20.7%，宣告進入熊市。日經225指數收跌2.27%，為19,416.06點，創下近15個月新低，亦跌破日本央行過去將近7年來股票投資的平均價位（19,500點）。 (時報資訊) #全球 #日股 #指數 #收跌 #熊市 也許您會感興趣 推薦閱讀 群益投信：醫療生技趨勢長多 04:102020/03/09 產業特刊 美期狂瀉千點！亞股慘綠 日、港股重摔4％ 09:482020/03/09 財經 油價狂瀉疫情延燒 日股重挫3％ 09:322020/03/10 國際 《日股》美股期貨、油價反彈，日股跌幅收斂 12:162020/03/10 財經 《日股》空頭回補，日股震盪收高 16:312020/03/10 財經 疫情轉折 凸顯脫鉤論謬誤 04:102020/03/11 論壇廣場 財富暴漲暴跌... 貝佐斯穩居全球首富 04:102020/03/11 全球財經 資誠：肺炎衝擊經濟比SARS更嚴重 04:102020/03/11 金融．稅務 《日股》觀望疫情與各國救市舉措，日經指數早盤跌0.8％ 12:162020/03/11 財經 《韓股》國內疫情回溫、美股期貨重挫，韓股收跌2.78％ 16:142020/03/11 財經 財經熱門新聞 美股反彈僅死貓跳？ 分析師驚爆底部恐更深 - 財經 美股又崩了！網押台積電明天殺多少？ - 財經 不只美股！3大市場狂閃警訊 這群人崩潰美經濟就慘了 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 台股禁空令備好了！還記得2008下場？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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