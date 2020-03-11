新冠肺炎疫情在全球快速擴散，加深投資人對其經濟衝擊的擔憂，以及受美股期貨下挫影響，周三東證一部指數收跌1.53%，為1385.12點，創下逾3年新低，早盤一度上漲1.1%。東證指數已較去年12月創下的近期高點下跌20.7%，宣告進入熊市。日經225指數收跌2.27%，為19,416.06點，創下近15個月新低，亦跌破日本央行過去將近7年來股票投資的平均價位（19,500點）。

(時報資訊)