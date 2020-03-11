信義房屋(9940)今日舉辦線上法說會，公布108年度財報，合併營收新台幣124.38億元、營業淨利19.72億元，每股盈餘1.71元。董事會決議通過，同時亦通過擬配發每股現金股利1.2元，5月22日將召開股東會。

對於今年度房市展望，信義房屋指出，今年因總統連任、相關房市政策預計將延續，同時因中美貿易戰及政府政策引導促進資金回台，加上長期間的低利環境，整體市場仍將資金充沛，目前雖有2019新型冠狀病毒疫情的干擾，但整體而言，長期的房市仍是朝著健康的方向發展。

信義房屋指出，大陸不動產開發事業今年將致力於上海「信義嘉庭」案餘屋銷售及無錫「山水嘉庭」案預售工作的推展，並落實工程品質與進度的掌握。

信義開發的新北市信義「嘉和.」案則將持續預售工作的推動，將「建物生產履歷」、「建築模擬技術(BIM)」與「社區營造」三大優勢結合難得一遇的人文綠意美地，成為真正典藏的傳家建築。此外，信義「嘉品」案已於今年初取得建照，也將陸續開始進行營造工程，除了將視信義「嘉和.」案銷售進度而機動調整預售時程，並且積極尋找於未來進駐的合適廠商與店家。

(時報資訊)