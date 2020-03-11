客運疑國道自撞護爛3送醫 180度逆向卡國1 16:352020/03/11 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 客運疑國道自撞護爛，180度旋轉，逆向卡國道。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 客運國1撞護爛3送醫 回堵10公里 國道1號北上51公里桃園路段，11日下午3點多發生車禍，一輛統聯客運疑似自撞中央分隔島後，車子180度大旋轉，逆向卡在北上內側車道，68歲劉姓駕駛和車上2名乘客分別受有手臉擦挫傷，緊急送往林口長庚醫院急救，事故也造成車輛回堵近10公里，國道警方在場疏導，事故原因由國道警釐清中。 (中時 ) #國道 #公里 #事故 #客運 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛組織：大陸以外新冠肺炎確診逾2萬人 全球已破10萬 08:492020/03/08 國際 麗寶福容大飯店美食季登場 烤鴨宴令人垂涎 13:342020/03/09 生活 《半導體》十銓3利器銷售旺，營運拚逐季揚 16:482020/03/09 財經 陸三大股指集體翻紅 深成指、創業板指漲逾1％ 09:402020/03/10 財經 菸蒂釀火災 楊姓獨立記者死亡不起訴 10:552020/03/10 社會 資深記者出院返家休養 因「一根菸」葬身火窟 16:042020/03/10 社會 M17執行長雅加達進10萬片口罩 暖捐嘉縣國小師生 17:262020/03/10 生活 大陸殲10C戰機 已換渦扇10發動機 17:322020/03/10 軍事 雲南無新增新冠肺炎確診病例 18:142020/03/10 兩岸 金價價格震盪 黃金王子提倒三角投資術 21:512020/03/10 財經 社會熱門新聞 F奶蔡宜芳作風大膽 爆乳國旗裝一戰成名 - 社會 「揉、性開放、性多元、性政黨」 張益贍偷吃F奶 民眾黨遭狠酸 - 社會 空姐當小三「1次就中」 法官判她免賠正宮 - 社會 【不倫民眾黨2】「滑進」知名汽車旅館 開房3小時餵豆漿？ - 社會 自小客撞雲豹甲車 網友笑稱別越級打怪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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