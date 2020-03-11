客運國1撞護爛3送醫 回堵10公里

國道1號北上51公里桃園路段，11日下午3點多發生車禍，一輛統聯客運疑似自撞中央分隔島後，車子180度大旋轉，逆向卡在北上內側車道，68歲劉姓駕駛和車上2名乘客分別受有手臉擦挫傷，緊急送往林口長庚醫院急救，事故也造成車輛回堵近10公里，國道警方在場疏導，事故原因由國道警釐清中。

(中時 )