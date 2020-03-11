旺旺集團捐借苗栗縣水神生成機，協助裝設至公館鄉公所，助居民消毒防疫。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府各局處分工努力阻絕肺炎疫情，在地企業宸鼎生技公司、景明化工、長春化工、華夏塑膠，更分別捐贈酒精、漂白水等防疫物資，旺旺集團除捐借縣內10鄉鎮市公所水神生成機外，近期也將再捐贈14萬瓶的水神「微酸性電解次氯酸水」，幫助社區防疫。

11日苗栗縣政府衛生局進行專案報告，衛生局長張蕊仙表示，針對縣內防疫，訂定苗栗縣因應嚴重特殊傳染性肺炎就醫處置流程、與醫療院所成立防疫陣線聯盟、實施應變計畫演練等，讓疑似個案順利轉診採檢及隔離等多項措施，降低社區感染風險。

防疫物資方面，張蕊仙說明，2月初開始，共撥入32批中央備戰與徵用一般醫用與外科口罩，計138萬5950片依照中央原則已在9日完成配撥，另將350支額溫槍配發高中以下學校每班1支、150支額溫槍則分送至縣府6附屬機關、18鄉鎮市戶政事務所、派出所、消防隊與縣內各展館，並持續辦理第2批額溫槍購置。

在地企業也挹注縣內防疫物資，捐贈酒精、漂白水，旺旺集團也捐借10台水神生成機，裝設於10個鄉鎮市公所，免費提供在地居民使用，衛生局檢驗科長古智誠表示，近期也將再獲旺旺集團捐贈600毫升的微酸性電解次氯酸水共14萬瓶，預計19日先獲第一批2.4萬瓶，將分送造橋、通霄、銅鑼、頭屋、獅潭、泰安、南庄居民，每戶1瓶，第二批則將規畫給人數較多的頭份市，幫助社區防疫。

張蕊仙表示，縣府各局處全力降低疫情延燒帶來的負面衝擊，各單位全力以赴將防疫工作做到滴水不漏，未來防疫重點以社區監控為首要，加強風險溝通，以分眾宣導強化民眾衛生教育，落實勤洗手、咳嗽禮節等，預防感染。

(中時 )