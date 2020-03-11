汪東城、辰亦儒、吳尊同框聊天疑似回應炎亞綸。（圖／翻攝自calvinchen777 IG）

辰亦儒發文。（圖／翻攝自calvinchen777 IG）

在 Instagram 查看這則貼文 有些時候，生活中的大小事，笑一笑，沒什麼大不了，這都不是事，身體健康最重要，祝福你～ Calvin 辰亦儒（@calvinchen777）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 10 日 上午 6:06 張貼

4人男團飛輪海2005年出道，以《終極一班》系列風靡亞洲，在當年被封為F4接班人，近年來4人在各自領域發展出一片天。最近炎亞綸上節目，坦言與飛輪海其他成員私下聯繫不多，算不上是朋友，對此，辰亦儒昨(10日)意有所指發文，吳尊、汪東城也回應了。

炎亞綸最近上《花花萬物》被小S、蔡康永追問昔日飛輪海的八卦，他承認已經沒什麼聯繫，和其他3人關係比較像是隊友，不太像是朋友，他也強調不是貶意，只是不想假裝，想誠實說出目前關係，並脫口有討厭的隊友，因彼此對粉絲價值觀大不同。

對此，辰亦儒昨貼出帥照，輕鬆寫下：「有些時候，生活中的大小事，笑一笑，沒什麼大不了，這都不是事，身體健康最重要，祝福你～」，疑似對炎亞綸隔空喊話，汪東城回：「合理」，辰亦儒回覆：「人生路上一起加油，我的保鮮兄弟」，吳尊則說：「Yes. Don't sweat the small stuffs.（對啊，不用煩惱小事）」辰亦儒再寫下：「yes bro, as u always say:forgive and forget, love and peace.（沒錯，兄弟，就像你說的：原諒和遺忘，愛與和平）」。

(中時電子報)