汪東城、辰亦儒、吳尊同框聊天疑似回應炎亞綸。(圖/翻攝自calvinchen777 IG)

4人男團飛輪海2005年出道,以《終極一班》系列風靡亞洲,在當年被封為F4接班人,近年來4人在各自領域發展出一片天。最近炎亞綸上節目,坦言與飛輪海其他成員私下聯繫不多,算不上是朋友,對此,辰亦儒昨(10日)意有所指發文,吳尊、汪東城也回應了。

炎亞綸最近上《花花萬物》被小S、蔡康永追問昔日飛輪海的八卦,他承認已經沒什麼聯繫,和其他3人關係比較像是隊友,不太像是朋友,他也強調不是貶意,只是不想假裝,想誠實說出目前關係,並脫口有討厭的隊友,因彼此對粉絲價值觀大不同。

對此,辰亦儒昨貼出帥照,輕鬆寫下:「有些時候,生活中的大小事,笑一笑,沒什麼大不了,這都不是事,身體健康最重要,祝福你~」,疑似對炎亞綸隔空喊話,汪東城回:「合理」,辰亦儒回覆:「人生路上一起加油,我的保鮮兄弟」,吳尊則說:「Yes. Don't sweat the small stuffs.(對啊,不用煩惱小事)」辰亦儒再寫下:「yes bro, as u always say:forgive and forget, love and peace.(沒錯,兄弟,就像你說的:原諒和遺忘,愛與和平)」。

