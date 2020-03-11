前立委顏寬恒希望能夠透過新設站點，讓鄉親的使用意願可以提高。（副議長顏莉敏服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市議會副議長顏莉敏及前立委顏寬恒，針對沙鹿火車站前後站、梧棲中港高中、龍井區龍津高中以及麗水福順宮(麗水漁港旁)等4處新設iBike站點，11日邀集台中市政府交通局以及相關單位進行現場會勘；會中顏莉敏、顏寬恒與校方、里長以及地方人士共同商討iBike站點的設置位置，以期未來iBike設置能夠真正地符合民眾需求。

顏莉敏表示，選擇這4個地點都是人潮聚集及學生會頻繁使用的地方，特別是沙鹿車站，每日上下車旅客可達近5500人次；她先前也向交通局爭取前站設置iBike站點，並配合沙鹿車站後站啟用，藉由後站進出車站的旅客也日益增加，亦有設置的需求。

中港高中與龍津高中，均為完全中學，中港高中(含國中部)學生多達1750人、龍津高中(含國中部)也有1085人，加上許多外地前來就讀的學生，必須透過大眾交通工具，如火車、公車等；若能加上iBike站點形成通勤路網，也減輕學生負擔、減少通勤時間，一舉數得。

顏寬恒會中提及麗水漁港在市府與地方民代共同努力下，已經成為許多「網美」的打卡熱點，更有小希臘美名；加上麗水漁港自行車道的加持，每逢假日總能吸引許多遊客前來遊憩、賞鳥、體驗潮間帶生態。

市府若能在麗水漁港旁設置iBike站點，一定能夠讓自行車道的觀光效益發揮得淋漓盡致，也更能吸引遊客駐足此地；而且目前龍井區僅有龍井圖書館及龍井火車站設有iBike站點，希望能夠透過新設站點，讓鄉親的使用意願可以提高。

顏莉敏說，台中是人口目前為我國第二大城市，但相較於台北市以及新北市的公共自行車設置及使用人次還有待加強，如台北市現有設置400站點，從2012年啟正式啟用，已經高達1.5億人次使用；新北市於2014年全面啟用，也已經有602站點，1.2億人次使用)。

反觀臺中市從2014年開始營運至今，僅328站，始用人次也僅有3000多萬，相較於雙北而言還有待加強，而且這也意謂著政府的推廣以及與iBike站點可以相互連接的大眾運輸路網的完整度還有待加強。

顏莉敏、顏寬恒強調，這4處都是經過地方居民、校方多次反映，也都確實是人潮聚集的地點，所以要求交通局必須審慎評估，務必將這四處優先納入，來紓解地方居民的需求，並提高大家的使用意願。

(中時 )