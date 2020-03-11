北美航空防空司令部(NORAD)報告，美國空軍的F-22猛禽戰機，和加拿大CF-18大黃蜂戰機，在3月9日於阿拉斯加北部空域，攔截了2架俄羅斯Tu-142海上巡邏機。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，2架俄國Tu-142巡邏機進入阿拉斯加防空識別區，被NORAD 所發覺，於是F-22與CF-18兩種戰機，在E-3哨兵預警機的引導下，前往攔截，整個過程達到4小時，在此期間KC-135加油機也協助支援。

猛禽和加拿大CF-18戰鬥機在E-3哨兵機載預警和控制（AEW＆C）飛機和KC-135 Stratotanker空中加油飛機的支持下，護送俄羅斯海上巡邏型Tu-95轟炸機用於他們在阿拉斯加防空識別區飛行了四個小時。

NORAD報告稱，俄羅斯軍機當時位在波福特海(Beaufort sea)的國際領空範圍，不過距阿拉斯加海岸僅50海浬(92公里)。俄羅斯飛機並沒有進入美國或加拿大主權領空。

波福特海的位置。(圖/ArcGIS StoryMaps)

美國空軍部長芭芭拉·巴雷特（Barbara Barrett）在上個月在美國空軍（AFA）的空戰研討會上，發表北極地區戰略重要性的主題演講，她表示「隨著北極資源和海上路線的重要性，美國堅定地捍衛和保護國北極區域，那是美國空軍的中心任務。」

幾天后，美國空軍司令泰倫斯‧歐蕭尼西(Terrence O'Shaughnessy)也在參議院軍事委員會回應了這些評論，並指出俄羅斯重型轟炸機在2019年間，對北美的北極空域，進行了48次空中巡邏，其中幾架被美國戰鬥機攔截。

歐蕭尼西表示：「北極是我們國土防禦的新前沿....俄羅斯在該地區的軍事存在穩步擴大...除了提高國土防禦能力和能力外，別無選擇。」

Tu-142是以Tu-95P轟炸機衍生出來的海軍型號，是俄羅斯的重型反潛、巡邏機，能夠攜帶超長程反艦飛彈。2019年初，俄羅斯國防部表示，將會恢復北極巡邏，自此，Tu-142與北約國家的戰機空中遭遇的事件也增多了。

(中時電子報)