經濟部下周將召開電價費率審議會，敲定4月電價調整案。今天立委在立院經濟委員會呼籲，近日國際油價大跌至30美元，甚至朝20美元走，呼籲4月電價「絕對不能漲，甚至還要往下降」，經濟部長沈榮津表示認同，說電價費率審議會決定會符合人民期待。

疫情當前，今天多位立委都對電價是否調漲表達關切。國民黨立委孔文吉、楊瓊瓔等都認為此時不應該調漲電價。楊瓊瓔指出，近期油價大幅下滑，油價跌到30美元，有人認為會到20美元。電價調整壓力變小，詢問經濟部想怎麼調？

沈榮津先推給電價費率審議會決定，但楊關切現在有肺炎議題，電價沒理由再漲。沈才說，燃料價格趨勢確實下滑，相信委員會的決定會符合人民期待，，起碼是不調整，穩定物價。

楊追問，現在平均電價每度2.6253元，是不是至少不會漲？沈榮津回，趨勢之下是有那個空間與機會。楊瓊瓔最後要求，電價「絕對不能漲，甚至要往下降」。沈榮津表達認同，說是朝委員這個方向。

言下之意，4月電價不會漲，還有調降可能。不過沈榮津還是重申「照顧民生、穩定物價、節約能源」電價調整三原則，強調電太便宜大家浪費也不好，把能否降價推給電價費率審議會決定。

(中時 )