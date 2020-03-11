有民眾在網路散播自疫區歸國居家檢疫者不得搭乘大眾運輸返回澎湖，須在台灣檢疫、隔離14天，混淆大眾視聽。澎湖縣長賴峰偉11日下令查辦，並申明散播不實疫情消息，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科3百萬元以下罰金。

有民眾11日在臉書貼文指出，「武漢解封城了，今天（11日）開始從疫區回來須居家檢疫、居家隔離者搭乘大眾運輸工具最高罰百萬，設籍澎湖的勢必得在台灣檢疫、隔離住滿14天才能搭機、搭船回澎湖溫暖的家」。

澎湖縣政府表示，交通部規定3月11日起，自中國大陸、香港、澳門、韓國、義大利及伊朗等地區入境的旅客，返國須進行居家檢疫14天，檢疫者下機後返家，以親友接送為優先，未能由親友接送者，將以機場排班計程車及租賃車提供居家檢疫者點對點交通服務。

澎湖縣政府指出，對於住在離島的居家檢疫者，交通部允許搭乘機場排班計程車至松山、臺中、高雄機場、基隆港或高雄港後，轉搭國內海、空運航線至離島，再搭乘計程車或由親友接送返家。

賴峰偉表示，為確實掌握居家檢疫者返澎，縣府成立居家檢疫報到站，並安排「防疫專車」協助無親友接送或計程車拒載的居家檢疫者返家。然而，該位民眾貼文嚴重扭曲交通部規定，造成民眾恐慌，他指示依法查辦，匡正視聽，遏止造謠。

澎湖縣政府強調，散播不實訊息，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金，呼籲民眾謹言慎行，勿觸法網。

(中時 )