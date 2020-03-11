歐冠、歐霸等歐足聯俱樂部國際賽正在進行中，但新冠肺炎延燒，特別是涉及疫情嚴重的義大利球隊比賽，不只觀眾，球員也是皮皮挫。義大利與西班牙球員工會今天發表聯合聲明，敦促歐足聯暫停與疫情嚴重國家的相關賽事。

「從義大利、西班牙到整個歐洲，新冠肺炎蔓延已成為嚴重的健康危機，迫使我們做出困難、不幸而且無可避免的決定。本周有3場義大利與西班牙俱樂部的比賽，瓦倫西亞和亞特蘭大已經閉門比賽，但今天西班牙政府增加緊急措施停飛所有來自義大利的班機，未來幾天在米蘭將是非常冒險的事情。」

聯合聲明指出，未來幾周在義、西之前的移動只會更加複雜與困難，即使比賽在緊急狀態下進行，也有相當高的風險。「我們希望歐足聯暫停義大利與西班牙的俱樂部賽事，直到兩國的緊急狀態降低，讓球員能在更安全的情況下比賽。」

瓦倫西亞今晨在主場沒有觀眾的情況下，以3比4不敵義甲的亞特蘭大，也以兩回合總比分4比8輸掉這次的歐冠16強賽，讓亞特蘭大首次參加歐冠就打入8強。

而西甲的赫塔菲周五要在歐霸聯賽客場迎戰國際米蘭，該隊主席托雷斯（Angel Torres）已表明他們不願去米蘭比賽，要求更換地點。下周巴塞隆納則要在歐冠16強第2回合迎戰義甲的拿坡里，比賽地點是巴薩的諾坎普球場，已確定閉門進行。

(中時 )