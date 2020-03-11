莎莎主持《食尚玩家》多年，最大的心願是登頂玉山，但每年抽籤年年槓龜，這次莎莎得知《熱血48小時》製作團隊準備去抽籤取得登山資格，將被威廉、風田捷足先登，她誇下豪語：「這次就算沒有位置坐、沒有預算，也不惜自掏腰包當司機，跟定了！」

威廉和風田未戰玉山前，先攻合歡山來測試自己的體能，貼心的製作單位為兩位準備了登山背包，風田一打開看到氧氣瓶倍感窩心說：「我真的很需要。」當威廉看到自己的包包裡被放了多張主播女友的照片，臉色大變說：「這是什麼啦！」風田笑回說：「是大嫂照片耶，這樣可以讓你增加體力登頂。」

前一晚寒流來襲，威廉與風田住在海拔2,700公尺的民宿裡且沒有暖氣，威廉笑說：「當天晚上很冷，風田卻可以睡得很熟，很怕他失溫，所以三不五時就去搖他確認他有反應。」隔天凌晨四點開始登合歡山，在途中風田出現高山症症狀，一路上抱著氧氣瓶邊爬邊吸，而威廉喘呼呼說：「我不需要吸氧氣瓶，這是中年人的一種堅持。」

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