我是一位健身教練，自從新冠肺炎爆發以來，就過著戴口罩教課的生活，大家很難想像運動時戴口罩吧？但為了保護自己與學生的健康，所以上課時我一定都會戴口罩，而學生則可以自行視情況選擇是否戴口罩，因為有時候真的會喘不過氣來。

新冠肺炎的疫情也牽動著上課的人數，我聽說一般社區的健身中心，因為人潮來來去去，根本不能確定會遇見誰，所以疫情爆發後人數銳減，但如果是會員制的健身房，就像我工作這邊，影響程度就還好，不過，記得有次中央疫情指揮中心一口氣公布5位確診患者，那一周學員就明顯變得比較少，尤其是團體課，大家都不希望跟別人太過靠近，就會請假休息一陣子。

相較之下，一對一的課程比較不會有群聚的問題，但有些「到府授課」的私人教練課程，比較容易被取消課程，我就有因此停課的經驗，畢竟我們健身教練會接觸許多人，所以有些人難免會有所顧慮。

為了降低大家的疑慮，我們健身房也做好各種管控措施，所有人只要一進入健身房就要先量體溫、雙手消毒，只要有人使用過的健身器材，使用完畢之後也一定會噴灑次氯酸水消毒，就是希望讓學員上課更安心。這次疫情真的影響許多人的生活，只希望大家都平安度過，也要記得多運動，才能增加身體的免疫力。

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(中時電子報)