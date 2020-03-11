陽明山保護區變住宅區六之六開發案，除被監察院糾正多次，更遭當地居民與環團抗議違反環境影響評估，超挖土石方量、開挖馬路、私接汙水管，要求直接廢除環評、恢復原狀並處罰失職人員。北市環保局11日舉行環評委員會，蒐集開發單位與環團等各方意見，最後決議先看環境影響差異分析報告後，再審查討論決定。

此案位於北市士林區永公路245巷34弄，申請開發面積約54公頃，1996年通過環評，但卻在2002年遭民眾檢舉，原環評核定挖填土石方25萬立方公尺，卻違法超挖達58萬立方公尺；環團更發現，還開挖9條6米寬馬路，且私接汙水管線、計畫將汙水排入公共衛生下水道。

但後續因工程需求，2007年變更變成土石方58萬方立方公尺，開發單位因尚未完成土石方量變更，即施作汙水管線、增加土方量，2017年僅被環保局開罰30萬元。重畫會（開發單位）地主代表表示，重畫會400多名地主都是依法有據才去做，過程中也許有疏失，但都接受政府指導改進，盼環評會指引明確的解決之道。

草山生態文史聯盟理事長文海珍指出，此案違法事實，還包括陡坡上的建築違反山坡地開發建築要點、聯外交通更會造成堵車。綠色消費者基金會祕書長方儉則痛批，汙水管就像把被法院判死的開發案，裝上「葉克膜」，讓後面的財團可藉機「活摘器官」套利。

最後，環評會主席李培芬宣布，因開發單位尚未提送變更文件，要請開發單位先提送環差報告，待審查項目內容討論後再決定。

(中時 )