苗栗縣政府衛生局11日在苗栗縣議會進行專案報告，針對新冠肺炎疫情，許多議員感謝防疫人員的辛勞，並盼能全面性落實防疫工作，杜絕疫情，不少人提出口罩不足問題，國民黨議員鄭聚然則怒批中央，口罩嚴重缺乏還不給民間生產，他表明，「願意投資600萬元，以2條生產線製作口罩供應鄉親。」

鄭聚然指出，口罩問題到現在仍令人痛苦，苗栗被稱為苗栗國，為何不能自己生產口罩？他說明，購買口罩的民眾大排長龍，常進出醫院的民眾口罩需求量更大，中央花2億，「我都想花600萬元給苗栗縣生產口罩」，鄭聚然說，透過里長分送，5個10塊錢，讓鄉親都有口罩好用也不用排隊。

鄭聚然說，雖天佑苗栗，但還是要讓大家安心，若政府供給充足口罩，民眾不至於恐慌，而開放網路購買口罩，但老人家不懂網路，要如何購買？他向衛生局懇切，盼讓苗栗獨立生產，也很多人願意投資，希望政府不要一成不變。

(中時 )