因應新冠肺炎疫情，北市消防局表示，在1月17日就已緊急採購並撥發各外勤單位合計550組包含N95口罩、全面罩及防水隔離衣等防護裝備，並在1月27日起，要求所有救護人員在一般救護出勤時，一律加戴護目鏡或全面罩，成為全國第一個常規於出勤戴口罩、護目鏡與手套的消防救護隊。

消防局並記取過去「抗SARS」的經驗，對目前的防疫整備工作超前部署，消防局指出，柯市府向以策略地圖及KPI為施政重點，但眼前市政團隊均以防疫為優先，所以宣布今年度相關的考核評鑑項目，如住警器裝設宣導、居家訪視宣導、國小體驗日等，均已暫停辦理；此外，快速派遣、救護出勤及反應時間等指標，同步停止稽核，目的是讓所有第一線人員心無旁騖，按步就班地完成防疫工作，一切以安全為核心目標。

消防局表示，北市因轄內有松山機場，消防局自今年1月6日已配合疾病管制署啟動邊境防疫措施，同時指定消防局建國分隊為北市防疫專責分隊，專責執行本市所有機場檢疫及居家隔離或檢疫者有症狀時的送醫採檢勤務。

相較於17年前SARS期間，近年來，消防局119派遣員一直擔任著報案電話守門員的角色，平時能線上辨識出病人為心跳停止，指導報案人實施CPR；而在疫情期間，派遣員更必須在第一時間辨識為防疫勤務或一般社區救護，當確認病患的TOCC：旅遊史(Travel)、職業史(Occupation)、接觸史(Contact)及群聚史(Cluster)，若為疑似個案，派遣專責分隊穿著雙層防護裝備護送病人至衛生局指定醫院收治，透過分級派遣，嚴堵防疫破口。

消防局呼籲民眾，共同珍惜救護資源及防疫物資，當撥打119申請救護車時，請配合提供身分證號以快速取得旅遊及接觸史，並依照派遣員詢問，回答以下問題：「同住家人於14日內是否曾至旅遊警示地區、職業類別、是否曾接觸來自國外且有發燒或咳嗽或喘症狀的人、身邊有沒有人一樣發燒或咳嗽」，共同讓防疫零死角，保障出勤人員及民眾的安全與健康。

(中時 )