高雄市長韓國瑜今出席新興里業務會報，表示高雄將在疫情結束後，推動成立「香港村」，來吸納境外人才，但對此，時代力量市議員黃捷卻不滿痛批，韓完全沒有以香港人的需求為出發點，根本只是想把香港移民「騙」過來。韓粉也回應反擊黃捷批評。

原來，韓市長今表示，已經請市府幾個局處開始規劃，疫情一結束，就要推動「香港村」，準備「香港移民，首選高雄」。韓主張，「我們有最好的交通、環境、天氣，還有高雄推廣中英文雙語教育，今年覆蓋48所，小孩的教育也可以解決，還有最好的醫療，香港人如果願意來高雄定居，90分鐘就回家了」。

但對於韓國瑜新政策，黃捷認為，韓市長不知道的是，其實他自己就是香港移民最大的阻力，從去年初造訪香港，公然進入受香港人認為是北京破壞「一國兩制」代表的「中聯辦」，這個政治動作開始，他就已經在港人心目中被認為是親中派的代表，徹底踩到港人底線。

黃捷痛批，韓所提出的「高雄拉力」，理由也十分荒謬。就以教育為例，高雄根本就沒有足夠的廣東話師資，難道人家好不容易來了，還要再跟他們說「母語在家學」嗎？「完全沒有以香港人的需求為出發點」，根本只是想把香港移民「騙」過來。韓市長在此時才大言不慚地拋出「香港村」的計畫，其心可議，消費心態令人不齒！

對於黃捷批評，韓粉則在李四川後援會發文回應，「黃捷議員，韓市長若做的不對，妳可以提建議給高雄市府，不是整天在臉書發文反這反那，妳消費香港人來搏版面，這種方式也也十分可悲、荒謬」、「更何況，香港疫情比台灣還嚴重，會想移民妳卻為反而擋，妳真有為香港人想過？」。

(中時電子報)