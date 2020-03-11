宇峻(3546)2月營收創下5個月來最高，由於「三國群英傳M」3月完整貢獻營收，法人估計3月營收有機會挑戰歷史新高，第1季每股獲利上看2.3元到2.5元。

宇峻2月18日手遊大作「三國群英傳M」上市，上市後登上雙榜前兩名位置，帶動2月營收1.31億元，雖然天數少、去年2月還是農曆春節旺季，但年增率仍高達47％，其中，來自「三國群英傳M」收入雖然僅認列11天，法人推估至少貢獻整體營收0.5億元以上。

「三國群英傳M」DAU(每日活躍人數)達到10萬人以上，最近雖然因遊戲調整人數一度下滑，但昨天小改版，iOS排行榜重回第二位置，3月該款遊戲完整貢獻營收，法人認為，宇峻3月有望挑戰過去單月營收1.6億元的新高。

宇峻是與智冠子公司遊戲新幹線聯合發行「三國群英傳M」，單月營收已經扣除30％付給iOS及Gooogle Play平台部分，剩下的收入與遊戲新幹線對拆，而遊戲新幹線負責行銷費用等支出，宇峻沒有任何費用支出，幾乎是淨利，預期將帶動第1季EPS挑戰2.5元。此外，「三國群英傳M」將在3月底首度大改版，以過去經驗來看，將再刺激一波玩家付費，4月營收有機會持續向上。

「三國群英傳M」未來陸續授權其他區域市場，由於台灣上市表現亮麗，大陸談代理的廠商詢問度高，目前已有5到6家在洽談，讓大陸授權金增添想像空間；日本計畫由宇峻日本子公司自行營運，東南亞市場包括越南、印尼、泰國，除了有廠商談授權外，也不排除宇峻親自操刀東南亞市場。

(時報資訊)