受美股期貨與大陸股市下挫拖累，周三香港恆生指數收跌0.63%，為25231.61點。國企股(H股)收跌0.82%，為10070.47點。

沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco宣布擴產，石油股應聲走跌，中海油重挫6%，領跌藍籌股。

(時報資訊)

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