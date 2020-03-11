《港股》美股期貨、陸股下挫，恆指收跌0.63％ 16:482020/03/11 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受美股期貨與大陸股市下挫拖累，周三香港恆生指數收跌0.63%，為25231.61點。國企股(H股)收跌0.82%，為10070.47點。 沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco宣布擴產，石油股應聲走跌，中海油重挫6%，領跌藍籌股。 (時報資訊) #收跌 #美股期貨 #下挫 #陸股 #恆指 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股債收益率誘人 法巴：人民幣匯率上看6.8 04:092020/03/07 全球財經 《港股》美股期貨強彈，恆指開漲0.98％ 10:002020/03/10 財經 《國際金融》川普提減稅、大舉紓困，美股期貨反彈逾2％ 11:082020/03/10 財經 《日股》美股期貨、油價反彈，日股跌幅收斂 12:162020/03/10 財經 陸股三大股指開低走高 滬指收漲1.82％ 16:232020/03/10 財經 《港股》受美股期貨、陸股勁揚帶動，恆指收漲1.41％ 16:482020/03/10 財經 領先觸底反彈 陸股ETF交投熱 04:102020/03/11 證券．權證 支援政策加碼出台 陸股續發威 04:102020/03/11 投資理財 陸股早盤震盪 武漢、5G類股強勢 10:322020/03/11 財經 《港股》美股期貨走低，恆指陷震盪 10:512020/03/11 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 因應新冠疫情 國壽取消10張住院險30天等待期 - 財經 - 工商 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 石油大戰別想停！ 俄國地橄欖枝被拒…油價翻黑下殺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。