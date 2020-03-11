業績疲乏、被信評機構不看好的匯豐大動作換帥求變。匯豐11日宣布，任命香港上海匯豐銀行有限公司環球銀行及資本市場中國區主管王雲峰為匯豐銀行（中國）有限公司行長兼行政總裁，負責匯豐銀行在大陸的業務拓展。

該項任命將待監管機構批准後生效，而據悉，匯豐中國現任行長兼行政總裁廖宜建將調任集團其他高級管理職位。

匯豐亞太區行政總裁、匯豐中國董事長王冬勝表示，中國是匯豐加快亞洲業務發展戰略的重點所在。王雲峰在大陸和海外市場均有豐富的銀行從業經驗，在資本市場領域尤有建樹，他將帶領匯豐中國團隊在集團最重要的市場之一深耕業務。

界面新聞指出，王雲峰畢業於復旦大學國際金融學系，是大陸較早期投身國際資本市場的銀行家，曾在中國銀行、德意志銀行就職過。在2005年加入匯豐後，王雲峰歷任環球資本市場、環球銀行與資本市場中國區常務總監等重要職務。自2016年6月起，全面負責匯豐在中國大陸的環球銀行及資本市場業務。

匯豐2019年公布的業績疲軟，且高層人事安排上也給外界很大的不確定感。穆迪10日指出，維持匯豐控股「負面」展望，認為目前匯控要在歐美重新尋找定位，但尚未任命長期CEO，加上外部因素考驗，質疑匯豐的執行力。

(工商 )