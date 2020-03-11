「欸你這週要幹嘛」的Shine近日上《台視17唱》，由李佳薇出題、明杰和Shine接歌對戰，Shine的接歌神速準確讓明杰甘拜下風，驚呼：「我必須講，她平均到第2個字她都可以舉手了，我還需要想，她已經舉手了！」黃子佼也佩服：「我看影片還想說是不是剪接很多次，今天在這看到真本事了，以後不叫Shine應該要改叫她Jason接神(接歌之神)！」

Youtuber笑笑應戰「定力大考驗」，張立東搞笑干擾，笑笑歌唱到12秒就笑場破功，連忙把張立東推開，原本對自己撲克臉很有自信的陳零九，茵茵上場一個轉身馬尾剛好甩在陳零九臉上，就害得陳零九失笑，茵茵還不斷貼身舞動，還雙手在陳零九身上游移，黃子佼笑說：「茵茵你是不是誤會了，我是說你讓他笑，不是讓他爽耶！可是你那一轉頭啊，沒想到一個馬尾就贏了，3秒就笑了。」

阮安妮是位越南來的台灣媳婦，唱歌PK前先比試耍花槍不落地，黃子佼說：「我看到現在對藝人隊沒什麼信心，我隆重邀請我太太叫乾媽、算是我岳母的王彩樺來助陣。」王彩樺一上場先熱情擁抱阮安妮直喊阿春啊！黃子佼笑說：「對吼！你是花甲演媽媽。」兩人花槍一比，王彩樺場邊練半天還是不敵阮安妮的一身好功夫，黃子佼看王彩樺說：「沒想到你的助陣滿弱的。」

(中時 )