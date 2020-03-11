綜合外電報導，受新冠肺炎影響，日本HONDA武漢廠已於3月9日拿到開工許可，11日起將陸續復工，但離產能全開還要花上一些時間。HONDA年產60萬輛汽車，中國佔了一半產能，HONDA在武漢有3車廠、廣東也有車廠，廣東廠已於日前復工。

日產汽車方面，湖北襄陽廠未復工，廣東廠已於日前復工，但產能未恢復。

《路透》報導，TOYOTA的中國車廠漸朝兩班制邁進。吉林長春廠2月17日復工，在確保員工健康安全、零件足夠及物流改善下，3月9日起，TOYOTA RAV4等產線從原本一班制恢復日夜輪班。

TOYOTA廣州廠在2月17日復工，當時轎車Camry、SUV系列Highlander採日夜兩班制，Yaris、TOYOTA C-HR仍一班制，3月9日起恢復兩班制。

TOYOTA天津廠2月18日復工，仍是一班制，只有一半產能。成都廠則已恢復到停工前的產能。

根據《NHK》報導，中國需求因疫情下修，TOYOTA旗下的LEXUS將減產。日本國內的福岡、愛知工廠，從3月16日開始為期2周減產，預計從1600輛下修6％。

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(中時電子報)