知名生蠔餐廳老闆竟是「攝狼」！在北市花博經營知名英國生蠔海鮮餐廳的許姓男子，今年初在店內親自為1名短裙辣妹點餐時，見辣妹身著短裙，一時「凍未條」，竟拿出手機，從下往上拍攝攝錄辣妹的「小內內」、大腿及隱私部位，辣妹友人發現遭偷拍，報警處理。台北地檢署依妨害秘密罪嫌起訴許男。

這家英國生蠔海鮮餐廳，標榜新鮮生蠔由「英國坐飛機」直接運送來台，餐廳原本只是貨櫃市集，由於生意太好而開設店面。餐廳老闆許姓男子曾在英國倫敦最有名生蠔攤「Borough Market」工作了10年，因此餐廳一位難求，引吸不少外國人光顧。

起訴指出，許男在今年1月5日下午4時30分，在其經營某知名英國生蠔海鮮餐廳，見1名年輕女子身著短裙，竟趁女子點餐不注意之際，利用他的IPHONE 7的拍照功能，由下往上拍攝攝錄她短裙內之底褲、大腿及其身體隱私部位。

因女子的友人驚覺有異，報警處理，在警方要求下，許男交出手機，警方發現手機裡有女子的底褲、隱私部位的照片、影片，警方查扣許男手機，女子向警方提告。

(中時 )