百萬年薪、年年出國、擁有屬於自己的房子，這樣的目標幾歲可以達成？今年34歲的張育賢，早在6年前，就買下屬於自己的小套房，更在兩年前成功的將小套房升級為電梯華廈。去年更為父母買下一間房！

現在的張育賢，年年至少出國2次！而張育賢成功的祕訣就是加入永慶房屋，「當初只是想趁著年輕拚一下，沒想到居然是拚到滿滿的生活品質！」

張育賢回憶，當初想加入房仲業時，家人極力反對，認為房仲工作很辛苦，要在外日曬雨淋的舉看板、發傳單，同事間競爭激烈，天天都要工作到晚上11、12點，假日也要跑業績，沒有休息時間！但張育賢希望趁著年輕拼一下，不管再累、再辛苦都沒有關係，因此不顧家人反對，毅然決然當起房仲經紀人！

永慶大聯盟AI系統派工作 做事精準更有效率

加入永慶後，張育賢才發現永慶的房仲生活不一樣！永慶推動「工作遊戲化」，更有首創的「永慶大聯盟」AI系統，每日派發精準工作任務，讓永慶的經紀人們可以將時間花在正確的工作上，做事效率超高！

張育賢分享：「加入永慶後，我和家人才發現原來房仲的高薪，不需要用高工時來換！永慶經紀人的工作模式早已晉升到i智慧經紀人，不僅有AI系統分配工作，不需在路邊發傳單，永慶房屋的經紀人早就不是傳統的苦力活！」

此外，永慶還有「彈性工作8小時」制度，張育賢不僅可以8小時準時下班，跟家人吃晚餐，或跟女朋友來個浪漫的約會；還可以利用空閒時間，騎重機當個瀟灑的追風少年！

張育賢在休假期間，喜歡騎重機，享受當追風少年的感覺！

共享共好文化 不怕同事搶業績

家人原本擔心的業績競爭，在強調「團隊合作」的永慶房屋完全不會發生！張育賢說：「在永慶，『共好』的文化早已生根，同事間真的是你幫我、我幫你，一起合作服務客戶；此外，新人還有專屬的「師父」教導，剛入行時，我的「師父」都會主動督促我跟客戶接洽，對於我的提問也是不厭其煩的說明，讓我快速能獨當一面，在師父的帶領下，更在加入永慶第一個月就順利成交！」

更讓張育賢開心的是，永慶房屋除了每月薪水、業績獎金外，還有超多額外的激勵獎金可以賺！張育賢分享：「完成『永慶大聯盟』指派的任務後，可以獲得『永者幣』，累積的『永者幣』能在「永者商城」中購買商品，等於每個月都有額外的獎金！此外，每年公司還有提供每人每年最高250萬的『幸福成家基金』，希望我們在幫客戶圓成家夢時，也可以替自己圓夢！」

全店同出遊 凝聚感情 工作更出色

因為有「幸福成家基金」的幫忙，讓張育賢在34歲時，除了已為自己與家人買房！每年還能存下旅遊基金出國玩。圖為張育賢與女友到韓國旅遊的回憶。

張育賢(第三排左1)表示：「我們長全店一起出遊，不僅凝聚感情、培養默契，還可以讓大家工作效率更好。」圖為張育賢與同事搭麗星郵輪到宮古島。

因為有「幸福成家基金」的幫忙，讓張育賢在34歲時，就為自己、為家人買了房！每年還能存下旅遊基金，出國玩，亞洲幾乎已玩透透，港澳、日本、泰國、韓國等地，都留下許多美好的回憶！

「我們全店於106年至109年四年間，每年都出國一次。106年初前往港澳、107年初是釜山、108年初搭乘麗星郵輪、109年初則是大阪。」家人朋友都很驚訝我們可以全店一起放假出國玩！但在永慶工作就是強調『工作與生活平衡』，公司很鼓勵我們享受下班後的人生，好好休息、認真充電，這樣工作上才會更有精神與衝勁，而全店一起出遊，不但凝聚感情、還培養默契，在工作上的表現會更好！」

「很開心在34歲時，就已經完成別人可能要努力二、三十年才能完成的目標；在永慶，我已經靠自己的力量，買了屬於自己的家，接下來，我會繼續為客戶提供最好的服務，協助更多客戶買到夢想中的家！」

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(中時電子報)