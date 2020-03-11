第二批武漢包機昨天深夜陸續抵台，361名台灣民眾陸續住進集中隔離檢疫所。指揮中心表示，已展開第一次採檢工作，最晚明天上午採檢完畢，預計下午就會有部分結果先出爐。若有出現症狀，就後送醫院隔離治療。

第二批武漢包機昨天深夜總算抵台，由華航、東航兩班專機執飛，共載送361名旅客從武漢天河機場飛抵桃園機場，其中2成旅客為18歲以下，另有孕婦、高齡等，下機後全數送往3處檢疫所進行14天隔離。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，根據安排，361人將於抵達台灣後48小時第一次採檢，目前採檢作業已經展開，最晚明天上午會完成採檢，預計下午就會有部分檢驗結果出爐。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，武漢包機的361人只會採檢一次，而非像鑽石公主號包機一樣的2次，原因是因為鑽石公主號的旅客長期待在狹小、密集的空間，導致感染、確診率相當高，因此從風險評估角度來看，從船上返台者風險較高，才採用較高規格。

至於武漢包機的民眾，雖然待在疫情嚴峻的武漢，也有其風險，但畢竟距離疫情爆發時間點已久，這些民眾也生活在開闊的社區，評估風險較小，因此只採檢一次，是按照風險評估做出的決定。

(中時 )