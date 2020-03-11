台北市教育局為鼓勵各校實踐108課綱，舉辦109年度「台北市國民中學形塑校園新聞化新精神實施計畫」，共計有24校提出申請，以「專題研究」方式，探討新冠肺炎議題，引導學生從「知識」學習，轉化為「素養」的培養，翻轉國中紙筆測驗考試，鼓勵學生自主學習，結合時事和全球關注議題。

北市教育局中等教育科長諶亦聰指出，國中相較於國小有升學壓力，透過「專題探究」讓學生能自主學習，自己發生問題、解決問題，專題探究會放在自然科、數學科等科目，並列入段考和評量成績，目前有24校提出申請，會協助學校翻轉計畫。

龍山國中同學歐周佩宜說，自主調配75％酒精和驗證95％酒精是否也能消毒，更能體會到防疫的細節，蠻喜歡這樣的課程，比死讀書看課本更能記住，這次實驗是透過吐司發霉後再利用酒精消毒，來驗證細菌能不能被殺死。

教育局指出，各校結合時事來完成實驗，這次新民國中以「武漢肺炎病毒為什麼宿主是蝙蝠？」為題、龍山國中探討「AI測量溫度感應的原理及誤差、實用性及成品製作」、內湖國中探討「新冠狀病毒、流感和SARS的異同」等議題，讓學生能將時事融入課程，發揮應用。

教育局長曾燦金指出，過去國中改變較慢，國小高中改變較大，學生從國中階段就一直考考考，學師生要一起探索，除了考試還有什麼方式學習，這次結合新冠肺炎，學校都投入其中，讓孩子更加接近生活；專題探索不只是考試，可運用資訊科技對議題探索，引導孩子成為探索者、研究者。

(中時 )