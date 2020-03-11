新冠肺炎在美國快速擴散，美國民主黨超級星期二2.0，前副總統拜登一舉拿下密西根等四個州。不過，桑德斯和拜登兩人先後宣布，疫情擴散下，他們將取消大型造勢活動。

桑德斯競選團隊首先宣佈取消在俄亥俄州克利夫蘭的造勢活動，這是美國爆發冠狀病毒疫情以來，首個遭取消的爭取總統提名的候選人集會。桑德斯的團隊表示，未來是否舉行大型集會將視情況而定。

拜登在獲得密西根、愛達荷、密蘇里、和密西西比州的初選勝利後，競選團隊隨即也宣佈，鑒於公共衛生專家的建議，取消10日晚在俄亥俄州首府克利夫蘭的集會。

拜登早前對媒體說，他不再以握手的方式打招呼，轉而用頂拳（fist bump）。

BBC報導指出，積極尋求連任的總統川普近日曾表示，在新冠肺炎疫情之下舉行拉票集會仍「非常安全」 。他說，「一點也不擔心」病毒將在選舉集會中傳播，也不打算改變任何拉票計劃。「我們會舉行極大的集會。」

在9日的白宮疫情簡報會中，美國過敏症和傳染病研究所主任安福奇（Anthony Fauci）建議，如果競選集會所在地未出現社區傳播，可如期召開。但福奇暗示，如果當地存在社區傳播，舉辦方應三思而行。

美國疾控中心則指示，選舉票站工作人員如果感覺身體不適，應留家觀察。票站應頻繁消毒投票所需的電子設備，以及桌面、門把、馬桶、水龍頭等公共設施。

(中時 )