美國在台協會（AIT）今天在台北大學舉辦 「1979年後美台關係特展」，AIT處長酈英傑致詞鼓勵台下學生選擇美國度過教育及職業生涯養成時期。他指出，台灣赴美求學的學生人數也連續第三年成長。因此在各位考慮未來的就業或求學計畫時，我要請大家認真考慮選擇美國。

酈英傑說，去年AIT與台灣夥伴一同推出了「人才循環大聯盟計畫」，又叫作TCA。「人才循環大聯盟計畫」的發想概念是，在21世紀，因應人才流失的解決之道並非一味留住人才，而是流通人才。在日益全球化的世界，職涯的發展已不再是一條長梯，而是更像公園裡的格子攀爬架

酈英傑鼓勵學生選擇一個聲音能夠被聽到的地方；選擇一個可以盡情發揮求知欲、不必擔心報復的地方；選擇一個自由受到保護的地方，網路順暢無阻的地方，智慧財產權受到尊重的地方；選擇一個與其他公司合作時，該公司的運作不會受到政府反覆無常政策擺布的地方；選擇一個你不會被迫擔任間諜，被迫監視他人或竊取營業秘密的地方。「你應該選擇一個像台灣一樣，憑藉自身的巧思、創意和創業精神，蓬勃繁榮的地方。」

酈英傑指出，雖然有許多地方都符合他剛剛的描述，不過他還是有自己的私心偏好。儘管地緣政治局勢不斷改變，還是有些事情保持不變：比如說美國所吸引的留學生、學者和高技術勞工的人數，始終超越世界上任何其他國家。美國向來是各學科學者專家精進技能的首選目的地，他們返國後，往往也成為各界領袖和成長與進步的動力。美國也仍然在先進研究扮演領導角色，確保在未來數十年，我們的生活將因此更安全、更便利也更健康。

酈英傑說，《1979 年後美台關係特展》流露出美台之間既廣泛又深刻精采的夥伴關係，大家會在展覽中看到美台的種種合作項目，從科技到藝文，從教育到環保，都涵蓋在內。大家也會注意到，台灣這幾代最出色的政治領袖、成功企業家和最具影響力的文化指標人物，都曾經待過美國。同時，美國歷來七屆政府以及國會中民主、共和兩黨的議員，也都支持發展美台夥伴關係。

(中時 )